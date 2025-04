Pobjede Jadrana i Primorca

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana i Primorca ostvarili su pobjede u petom kolu prvenstva Crne Gore.

Jadran je večeras u Kotoru savladao Kataro 21:9 i zadržao maksimalan učinak.

Hercegnovski tim do četvrte pobjede vodio je Danilo Stupar sa četiri, Jovan Vujović i Strahinja Gojković postigli su po tri, a po gol manje Dmitri Holod i Danilo Radović.

U kotorskom timu najbolji je bio Dušan Milaš sa tri pogotka.

Ubjedljivu pobjedu kao gost slavio je i Primorac protiv Budve 22:6.

Najefikasniji u pobjedničkom tmu bio je Nika Šušiašviči sa pet golova, dok se tri puta u strijelce upisao Nemanja Vico.

U budvanskom sastavu bolji od ostalih bio je Petar Mitrović sa dva gola.

U ovom kolu slobodna je bila Budućnost.

