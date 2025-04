Pobjede Dečića i Mornara

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića iz Tuzi i barskog Mornara ostvarili su pobjede u prvim utakmicama polufinala fudbalskog Kupa Crne Gore.

Dečić je na stadionu “Mitar Mićo Goliš” savladao Petovac 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Draško Božović u 49. minutu.

Mornar je na Trening kampu Fudbalskog saveza slavio protiv Iskre 3:0, golovima u Demira Škrijelja u 8, Jao Jana u 60. i Nikole Vuković u 64. minutu.

Revanš mečevi na programu su 30. aprila.

Finale Kupa Crne Gore zakazano je za 29. maj.

