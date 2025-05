Pobjeda Herceg Novog na startu finalne serije

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Herceg Novog ostvarile su pobjedu na startu finalne serije plej-ofa EPCG Superlige.

Herceg Novi je danas u Kotoru, u prvom meču finala, savladao Budućnost volej 3:1 (26:24, 25:19, 13:25 i 25:21).

Branilac trofeja do pobjede došao je nakon sat i 33 minuta igre.

Najefikasnija u redovima Herceg Novog bila je kapitenka Ralitsa Vasileva sa 20, Gordana Madžgalj osvojila je 12, a poen manje Daria Čabonenko.

U podgoričkom timu najbolja je bila Mileva Magdelinić sa 15 poena.

U finalu igra se na tri pobjede.

Novi duel na programu je u ponedjeljak u Podgorici.

