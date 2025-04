Pobjeda crnogorskih fudbalera u Oslu

Podgorica, (MINA) – Futsal reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Oslu selekciju Norveške 6:5, u utakmici posljednjeg, šestog kola četvrte grupe glavne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Izabranici selektora Sveta Ljesara revanširali su se rivalu za poraz u Podgorici (1:0) i upisali prvi trijumf u kvalifikacijama.

Domaćin je već u drugom minutu imao 2:0 zahvaljujući Zindeu Velu i Eiriku Denemu, ali je Crna Gora ubrzo ušla u ritam i preko Gorana Delića (5), dvostrukog strijelca Janka Bulatovića (11. i 20), Nemanje Nikolića (12), Luke Vuletića (23) i Pavla Vukčevića (31) preokrenula i došla do velike prednosti (6:3).

Norvežani su u finišu zaprijetili, ali nedovoljno da ugroze trijumf crnogorskog sastava.

“Jako teška utakmica, u kojoj smo u prva i posljednja dva minuta meča mnogo patili. Ipak, sve ostalo u ovom susretu bilo je na našoj strani. Čestimam momcima na pobjedi koja ima značaj za nas, jer ćemo sa ova tri boda vjerovatno zadržati poziciju na rang listi, što će nam omogućiti da u narednom ciklusu ne igramo preliminarnu rundu, kao i da budemo u trećem šeširu na žrijebu”, rekao je selektor Ljesar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS