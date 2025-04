Pobjeda Budućnost Volija u Novom Mestu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su danas u Novom Mestu ekipu Krke 99:91, u utakmici 28. kola Admiralbet ABA lige.

Budućnost je upisala 25. pobjedu i zadržala čelnu poziciju na tabeli.

Pitanje pobjednika riješila je u finišu treće četvrtine, u kojoj je prvi put stekla dvicifrenu prednost.

U 26. minutu bilo je 59:59, nakon čega je Budućnost uspjela da se odvioji i treću četvrtini završi sa 11 poena razlike (74:63).

U posljednjem dijelu prednost je iznosila i 16 poena (92:76).

Krka je dugo bila ravnopravan rival i dvije i po četvrtine bila u vođstvu.

Najefikasniji u pobjendičkom timu Rašid Salajmon i Mekinli Rajt sa po 15, dok je Nikola Tanasković ubacio 13 poena.

U domaćem sastavu najbolji je bio Tajler Parsons sa 18 koševa.

