PMF odbranio titulu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) odbranili su titulu šampiona Meridianbet Studentske lige.

PMF je u finalu, poslije velike i izjednačene borbe, savladao ekipu Univerziteta Donja Gorica 70:62.

Pobjednika je odlučio Ivan Radović, koji je kod rezultata 62:62 u posljednjem minutu pogodio dvije trojke i svom timu donio drugu uzastopnu titulu šampiona.

Radović je meč završio sa 21 poenom i proglašen je za najkorisnijeg igrača finala.

U pobjedničkom timu istakao se i Đorđije Tatar sa 18 poena.

U poraženom sastavu istakli su se Aleksa Lađić sa 17 i Luka Živanović sa 13 poena.

Bronzana medalja pripala je košarkašima Elektro-tehničkog fakulteta, koji su u meču za treće mjesto savladali Pravni fakultet 41:31.

