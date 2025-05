Pjastriju pol pozicija u Imoli

Podgorica, (MINA) – Vozač Meklarena Oskar Pjastri startovaće sa pol pozicije u sedmoj trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1, koja će za Veliku nagradu Emilije Romanje biti vožena na stazi “Enco i Dino Ferari” u Imoli.

Australijanac je do treće pol pozicije u karijeri došao krugom od minut, 14 sekundi i 67,0 stotinki.

Pjastri, koji u Imoli juri četvrtu uzastopnu pobjedu, za 34 hiljaditinke bio je brži od Maksa Ferstapena u bolidu Red Bula.

Iz drugog reda, sa trećeg i četvrtog mjesta, startovaće vozač Mercedesa Džordž Rasel i Lando Noris u Meklarenu.

Kao petoplasirani završio je Fernando Alonso, dok je šesto vrijeme u kvalifikacijama imao Karlos Sains.

Podbacili su vozači Ferarija Šarl Lekler i Luis Hamilton, koji su imali 11, odnosno 12. vrijeme.

Kvalifikacije je obilježilo izlijetanje sa staze vozača Red Bula Jukija Cunode, koji je prevrnuo bolid, ali je prošao bez povreda.

Trka za Veliku nagradu Emilije Romanje na programu je sjutra u 15 sati.

