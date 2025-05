Pjastriju pol pozicija, tandem Meklarena u prvom redu

Podgorica, (MINA) – Vozač Meklarena Oskar Pjastri startovaće sa pol pozicije u trci za Veliku nagradu Španije, koja će sjutra biti vožena na stazi Katalunja.

Do četvrte pol pozicije ove sezone došao je krugom od minut, 11 sekundi i 54,6 stotinki.

Uspjeh Meklarena upotpunio je Lando Noris osvajanjem drugog mjesta u kvalifikacijama.

Iz drugog reda, sa treće i četvrte pozicije, startovaće Maks Ferstapen u Red bulu i Džordž Rasel u Mercedesu.

Kao petoplasirani završio je Luis Hamilton iz Ferarija.

Nedjeljna trka počeće u 15 sati.

