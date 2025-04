Pjastri pobjedom do čelne pozicije

Podgorica, (MINA) – Vozač Meklarena Oskar Pjastri pobjednik je trke Formule 1 za Veliku nagradu Saudijske Arabije.

Australijski vozač je na uličnoj stazi u Džedi zabilježio treću pobjedu ove sezone, ukupno petu, u karijeri i preuzeo čelnu poziciju u generalnom plasmanu šampionata.

Kao drugoplasirani završio je zvanični svjetski prvak Maks Ferstapen iz Red Bula, a pobjedničko postolje kopletirao je vozač Ferarija Šarl Lekler.

Vozač Meklarena Lando Noris četvrti je prošao kroz cilj, dok je peta i šesta pozicija pripala vozačima Mercedesa Džordžu Raselu i Andrei Kimiju Antoneliju.

Bodove su još osvojili vozač Ferarija Luis Hamilton, vozači Vilijamsa Karlos Sainc i Aleksander Albon, Isak Hadžar iz Rejsing bulsa.

Pjastri je, nakon pet trka, vodeći u generalnom plasmanu sa 99 bodova.

Noris je drugi sa 89, a treći Ferstapen ima 87 bodova.

Šampionat Formule 1 biće nastavljen 4. maja trkom za Veliku nagradu Majamija.

