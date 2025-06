Pjastri najbrži u Španiji

Podgorica, (MINA) – Vozač Meklarena Oskar Pjastri pobjednik je devete trke ovogodišnjeg šampionat Formule 1, koja je za Veliku nagradu Španije vožena danas na stazi Katalunja.

Australijski vozač je do petog trijumfa ove sezone, ukupno sedmog u karijeri, došao u vremenu sat, 32 minuta, 57 sekundi i 37,5 stotinki.

Dominaciju Meklarena potvrdio je njegov timski kolega Lando Noris, osvajanjem drugog mjesta.

Pobjedničko postolje kompletirao je vozač Ferarija Šarl Lekler.

Kroz cilj je kao četvrti prošao Džordž Rasel iz Mercedesa, dok je peto mjesto zauzeo Niko Hulkenberg iz Zaubera.

Bodove su osvojili i Luis Hamilton (Ferari), Isak Hadžar (Rejsing buls), Pjer Gasli (Alpina), Fernando Alonso (Aston Martin) i Maks Ferstapen (Red Bul).

Pjastri je vodeći u generalnom plasmanu sa 186 bodova i ima deset više od Norisa.

Ferstapen je na trećem mjestu ima 137 bodova.

Šampionat Formule 1 biće nastavljen za dvije sedmice trkom za Veliku nagradu Kanade u Montrealu.

