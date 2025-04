Pjastri najbrži u kvalifikacijama

Podgorica, (MINA) – Vozač Meklarena Oskar Pjastri bio je najbrži u današnjim kvalifikacijama i startovaće sa prve pozicije u trci Formule 1 za Veliku nagradu Bahreina.

Pjastri je do prve startne pozicije došao u posljednjim trenucima kvalifikacija, u vremenu minut, 29 sekundi i 84,1 stotinku.

Drugo vrijeme u kvalifikacijama imao je vozač Mercedesa Džordž Rasel, dok će iz drugog reda, sa trećeg i četvrtog mjesta, trku početi vozač Ferarija Šarl Lekler i Kimi Antoneli u Mercedesu.

Kao petoplasirani kvalifikacije je završio Pjer Gasli iz Alpina, dok će sa sedmog mjesta startovati četvorostruki uzastopni svjetski šampion Maks Verstapen iz Red Bula.

Trka za Veliku nagradu Bahreina počeće sjutra u 17 sati.

