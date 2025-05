Pioniri Budućnosti odbranili titulu, Elektroprivreda i Budućnost nastavili trku

Podgorica, (MINA) – Pioniri Budućnosti odbranili su titulu prvaka u Pionirskoj ligi Crne Gore u šahu.

Podgorički sastav u devet kola zabilježio je sedam pobjeda, jedan neriješen ishod i jedan poraz, pa je sa 22 boda prvi prošao kroz cilj.

Novu titulu osvojili su Toman Perić, Lav Kljajić, David Pavlović, Dušica Petrušić i Stefan Stanić.

Budućnost je pobjeda bod najbližim pratiocima, a dodatni kriterijumi odlučili su da srebro osvoji ekipa Elektroprivrede (Sofija Milović, Stefan Mihajlović, Marko Sredanović, Petar Popović i Maksim Tomašević), dok je bronza pripala nadama Rumije (Damjan Pešić, Jegor Ševcov, Konstantin Ševcov i Nemanja Veljković).

Bez medalje ostali su članovi ekipe Dijagonale dva.

Učestvovalo je ukupno 15 ekipa.

U Premijer ligi, Elektroprivreda i Budućnost su ostvarili nove pobjede i nastavili trku za pobjednički pehar.

Elektroprivreda je bila maksimalna i savladala Prosvjetu 6:0 , dok je Budućnost nadigrala Nikšić 5:1 .

Herceg Novi je u primorskom derbiju, minimalno 3,5:2,5, savladao ekipu Mimoze iz Tivta, dok je Crnogorac bio ubjedljiv protiv Rumije 6:0.

Duel Dame i Omladinca Budućnosti okončan je 3:3, a odlučeno je svih šest partija.

U Prvoj ligi, Mladost je napravila veliki korak ka povratku u društvo najboljih, zahvaljujući minimalnoj pobjedi protiv ekipe Cetinja.

Mornar je minimalno savladao Rudar, dok je Berane savladalo Dijagonale 4:2.

Duel Gambita i Zore okončan je neriješenim rezultatom.

Slobodna je bila ekipa Zete.

Plavsko jezero i Rokada iz Bijelog Polja nalaze se na čelu tabele Druge lige, zahvaljujući pobjedama protiv Brskova iz Mojkovca, odnosno Danilovgrad Talja.

Oni imaju po 12 bodova, dok su po deset sakupili Brskovo i Kotor, koji je odigrao neriješeno sa Ibrom iz Rožaja.

Osnovne i srednje škole iz Pljevalja su savladale Komove iz Andrijevice 4,5-1,5 .

Ligaška takmičenja nastavljaju se sjutra, a partije će početi u 15 sati i 30 minuta.

