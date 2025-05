Pezer ponovo najbolji u Baru

Podgorica, (MINA) – Mesud Pezer drugi put uzastopno pobjednik je 31. međunarodnog atletskog mitinga Bar 2025.

Bacač kugle iz Bosne i Hercegovine do trofeja na stadionu Topolica došao je hicem od 20 metara i šest centimetara.

Taj rezultat po IAAF tablicama vrijedi 1124 boda.

Najbolji rezultat u trkačkim disciplinama imao je Franko BUraj iz Albanije, koji je trku na 400 metara istrčao za 46,50 sekundi (1.078 bodova).

Članica AK Voždovac Zorana Bukvić imala je najbolji rezultat u skokovima, sa preskočenih 178 centimetara (1.004 boda).

Miting na stadionu Topolica imao je i inkluzivni karakter, jer su se za medalje u bacanju kugle borili i crnogorski paraatletičari Miloš Spaić i Vlado Terić.

Okupio je više od 200 takmičara iz regiona, kao i iz Švedske i Mađarske, koji su se nadmetali u 16 disciplina.

Miting je održan pod pokroviteljstvom Opštine Bar i uz podršku Atletskog saveza, a u organizaciji AK Mornar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS