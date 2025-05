Perović i Korać na čelu liste strijelaca

Podgorica, (MINA) – Fudbaler plavskog Jezera Mihailo Perović i napadač bjelopoljskog Jedinstva Žarko Korać sa po 15 golova zauzimaju čelnu poziciju na listi strijelaca Meridianbet Prve fudbalske lige, u takmičenju za Trofej Radija Crne Gore.

Napadać Budućnosti Ivan Bojović postigao je 13, a gol manje njegov klupski drug Ivan Bulatović.

Vezista tivatskog Arsenala Abdelsamed Abdulahi strijelac je 11 pogodaka, dok je Vasko Kalezić iz Sutjeske postigao deset.

Protivničku mrežu devet puta tresli su Adnan Bašić iz Petrovca i Milan Vukotić, koji je u jesenjem dijelu šampionata igrao za Budućnost, a jednom manje Nikola Janjić iz Sutjeske.

Prvi trofej Radija Crne Gore, u sezoni 2013/14, osvojio je Stefan Mugoša u dresu Mladosti.

U narednih deset godina zaslužili su ga golgeteri Sutjeske Goran Vujović, Igor Ivanović, Marko Ćetković, Božo Marković i Tajron Konrad, igrači Mladosti Marko Šćepanović i Zoran Petrović, napadač Zete Nikola Krstović, Adnan Bašić iz Petrovca i Žarko Korać iz Jedinstva.

