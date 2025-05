Perković: Na EP u Jerevanu ispunjena oba cilja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karate na Evropskom prvenstvu u Jerevanu ispunio je oba zacrtana cilja – produžio je kontinuitet uspješnih nastupa i osvajanja medalja i dobio organizaciju kontinentalnog šampionata 2028. godine, kazao je predsjednik Karate saveza Predrag Perković.

Perković je kazao da je misija delegacije Karate saveza bila izuzetno uspješna u Jerevanu i da nijesu samo ispunjenjena očekivanja, već su i prevaziđena.

On je podsjetio da je Nemanja Mikulić osvojio srebrnu medalju, dok su Balša Vojinović, Nenad Dulović i Vladimir Mijač bili bronzani.

“Sa četiri osvojene medalje, u obje karate doscipline, ostvaren je najbolji rezultat do sada u seniorskoj konkurenciji. Čestitke reprezentativcima na ostvarenim rezultataimma, hvala im što su nas učinili ponosnim, rezultatima, ali i odnosom prema grbu koji nose”, rekao je Perković na konferenciji za novinare.

On je podsjetio da su crnogorski sportisti imali još dvije borbe za medalju i da je bilans uz malo sreće mogao biti još bolji.

“Čestitke selektorima, matičnim klubovima i trenerima, jer je njihov rad baza za postizanje reprezentativnih rezultata.

On je istakao da je ponosan i na dobijanje organizacije EP, navodeći da će Podgorica nakon 39 godina ponovo ugostiti najbolje seniore Evrope.

Prema njegovim riječima, za pohvalu je i imenovanje Veljka Brnovića za generalnog sekretara Mediteranske karate federacije, koja okuplja takmičare sa tri kontinenta.

Osvajač srebrnog odličja Nemanja Mikulić zahvalio se svom ocu i treneru Slađanu Mikuluć, navodeći da bez njega sve ovo ne bi bilo moguće.

“Hvala selektoru Almiru Cecunjaninu i treneru Žarku Rakoviću, mojim drugovima iz reprezentacije na podršci, sa kojim smo naporno radilitokom cijele godine. Medalja je rezultat kontinuiranog rada i rezultata u dosadašnjoj karijeri. Bila je jaka konkurencija, imao sam pritisak, ali uspio sam to da prevaziđem i dođem do kraja”, rekao je Mikulić.

Najmlađi osvajač odličja, Balša Vojinović kazao je da se sa petog kontinentalnog šampionata vraća sa četvrtom medaljom, prvom u seniorskoj konkurenciji.

On je podsjetio da je ove godine osvojio medalju i na šampionatu Evrope u konkurenciji mlađih seniora.

“Hvala trenerima u mom klubu, sparing partnerima. Naporan rad je dao rezultat. Zadovoljan sam i ponosan što sam u svom debiju u seniorskoj konkurenciji osvojio medalju, sa samo 19 godina”, rekao je Vojinović.

Mijač, koji je osvojio prvo evropsko odličje u katama pojedinačno za crnogorski karate ikada, kazao je da mu je čast što se domogao istorijske medalje, koja se toliko čekala u pojedinačnoj konkurenciji.

“To svjedoči o napornom, pametnom i jako dobro organozovanom radu u klubu i reprezentaciji.

Počastvovan sam što sam dio generacije koja podiže nivo karatea u Crnoj Gori. Zahvalio bih se selektorki Mileni Milačič, koja je preko deceniju uključena u moj rad. Hvala što je uticala na uspjeh, kao i Almiru Cecunjanin koja je od početka uz mene”, rekao je Mijač.

On je čestitao medalje i ostalim crnogorskim karatistima, navodeći da su na dostojanstven način branili boje svije države.

Selektorka u katama, Milena Milačić, kazala je da je ponosna što je dio tima, koji već nekoliko godina u kontinuitetu ostvaruje dobre rezultate.

“Posebno sam ponosna na medalju Mijača, to je rezultat velikog truda i rada. Srećna sam što je istorijska medalja došla u njegove ruke. Unutrašnja snaga donijela je na kraju rezultat, jer na jakom takmičenju nijanse odlučuju osvajače medalja. Podigli smo ljestvicu, sada je veliki rad na nama”, rekla je Milačić.

Selektor Almir Cecunjanin istakao je da su crnogorski karatisti od pet težinskih kategorija bili akteri tri borbe za medalju i sve tri osvojili.

“To najbolje govori o rezultatu koji smo napravili. Siguran sam da to do sada nijednom selektoru nije uspjelo. Hvala predsjedniku Perkoviću i Karate savezu na uslovima koji su nam omogućeni, da se moji takmičari osjećaju kao pravi sportisti i da na najbolji mogući način predstavljamo crnogorski karate”, zaključio je Cecunjanin.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS