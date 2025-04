Pehari za Mukovića i Jeremina

Podgorica, (MINA) – Član rožajskog Univerzuma Tarik Muković obilježio je treće kolo Crnogorske bokserske lige.

Priznanje za najboljeg boksera zaslužio je efektnom pobjedom protiv Ivana Tijanića iz BK Nikšić 3:0.

Meč je održan u konkurenciji školaraca, u kategoriji do 57 kilograma.

Za najperspektivnijeg boksera trećeg kola proglašen je Maurisiju Jereminu iz Lovćena.

Jeremin je u konkurenciji pionira, u kategoriji do 37 kilograma, savladao Ivana Brkića (BK Herceg Novi 98) 2:1.

U trećem kolu održano je ukupno 25 borbi – deset uvodnih i 15 glavnih, u kojima su se takmičari iz 14 crnogorskih klubova nadmetali u konkurenciji pionira, školaraca, juniora, mladih i seniora.

U glavnim borbama pobjede su ostvarili pioniri Danil Skutelnik (BK Podgorica, do 39) i Nemanja Milović (BK Budva, do 58), školarci Isak Balić (BK Jedinstvo, do 44), Artjom Kolihalin (BK Budva, do 46), Tarik Muković (BK Univerzum, do 57), Hajrudin Đozgić (BK Univerzum, do 57), Strahinja Paček (BK Pristan, do 58).

Slavili su i juniori Andrija Nikitović (BK Nikšić, do 54), Vukašin Ćirković (BK Power boxing, do 57), mladi Nikša Vučetić (BK Budva, do 67), Vuk Dabović (BK Power boxing, do 71), Radisav Lončar (BK Nikšić, do 86) i Matija Radonjić (BK Budućnost, do 92) i senior Luka Krcunović (BK Nikšić, do 80).

Pehare najuspješnijima dodijelio je Bajram Ademović, legendarni trener BK Podgorica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS