Pari Sen Žermen u finalu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Pari Sen Žermena (PSŽ) plasirali su se u finale Lige evropskih šampiona.

PSŽ je večeras na Parku pinčeva, u revanš meču polufinala, savladao Arsenal 2:1 i sa dva trijumfa izborio veliko finale.

Prvi duel u Londonu dobio je 1:0.

Domaćin je poveo golom Fabijana Ruisa u 27. minutu.

Priliku da riješi sve dileme imao je Vitinja, ali je njegov šut sa 11 metara odbranio golman Arsenala David Raja.

Raja je ipak savladan tri minuta kasnije, strijelac je bio Ašraf Hakimi.

Konačan rezultat postavio je Bakajo Saka u 76. minutu.

Pari Sen Žermenu biće to drugo finale Lige šampiona, nakon 2020. godine, u kojem je poražen od Bajerna.

Plasman u finale juče je izborio Inter, koji je u Milanu, nakon produžetaka, savladao Barselonu 4:3. Utakmica je u regularnom toku, kao i prva na olimpijskom stadionu Luis Kompanis, završena neriješeno 3:3.

Finale je zakazano za 31. maj u Minhenu.

