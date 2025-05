Pari Sen Žermen šampion Evrope

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Pari Sen Žermena novi su prvaci Evrope.

Pari Sen Žermen je večeras u Minhenu, u finalu Lige šampiona, savladao milanski Inter 5:0:

Francuski tim do prvog trofeja Lige šampiona došao je najubjedljivijom pobjedom u istoriji tog takmičenja.

Do pobjede u finalu PSŽ vodili su Ašraf Hakimij u 12, Dešir Due u 20. i 64, Kviča Kvaratskelia u 73. i Seni Majulu u 87. minutu.

PSŽ je, nakon 15. mjesta u prvoj fazi takmičenja (4 pobjede, remija i tri poraza), na putu do finala eliminisao Brest, Liverpul, Aston Vilu i Arsenal.

Inter je doživio četvrti poraz u finalima KUpa ili Lige šampiona, a evropski prvak bio je 1964, 1965. i 2010.

