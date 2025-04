Paramont sjutra u Banja Luci sa Vrbasom

Podgorica, (MINA) – Banja Luka će sjutra biti domaćin polufinalnih mečeva regionalne NLB lige košarkaša u kolicima, a za mjesto u finalu boriće se i podgorički košarkaški klub osoba sa invaliditetom Paramont, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Paramont je plasman u polufinale izborio kao trećeplasirani tim ligaškog dijela šampionata.

Poslije pet kola i četiri odigrana turnira nastup je završio sa dva trijumfa i tri poraza.

Slavio je protiv Zmaja iz Gradačca 69:57 i Una Sane iz Bihaća 70:54, dok je poražen od Parasport Slovenije 59:53, Vrbasa 85:77 i Parasport Croacije 76:73.

Rival Paramonta u polufinalu, sjutra u 15 sati, biće branilac trofja, ekipa Vrbasa, koja je ligaški dio regionalnog takmičenja završila kao drugoplasirana.

U drugom polufinalu, u 13 sati, sastaće se Parasport iz Ljubljane i Zmaj iz Gradačca.

Finalni meč zakazan je za 17. maj u Ljubljani, a istog dana zakazan je i duel za treće mjesto.

Trener podgoričkih košarkaša Vladan Nikolić kazao je da je Vrbas iz Banja Luke apsolutnni favorit.

“Dobili su nas sredinom marta u Gradačcu, a sada imaju i prednost domaćeg terena. Sigurno da ćemo dati sve od sebe i tražiti svoju šansu da iznenadimo domaćina i plasiramo se u finale NLB Wheel lige, što bi bio istorijski uspjeh za naše momke”, rekao je Nikolić.

Ekipu Paramonta predvodiće sjajni centri Ramo Rekanović i Nermin Hujić, dok su glavni aduti Vrbasa Adi Demirović, Vlado Švraka i Ante Štimac.

Trener Nikolić i njegov pomoćnik Jasminko Nokić u Banja Luci mogu da računaju na sljedeće igrače – Nermina Hujića, Rama Rekanovića, Danila Gojkovića, Senada Husovića, Radmila Baranina, Amira Čolića, Mersada Murića, Nedžada Pepića, Fahicu Omeradžića, Adisa Huskića, Menzila Djasima i Adnana Sečića.

