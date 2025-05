Papaziju prvo mjesto u Zagrebu, za skoro dva metra popravio crnogorski rekord

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bacač koplja Amir Papazi osvojio je prvo mjesto i postavio novi crnogorski rekord u bacanju koplja na međunarodnom mitingu AGRAM – Memorijal Goran Subotić Tratinčica u Zagrebu.

On je trijumfovao sa rezultatom 73 metra i 91 centimetar, što je za metar i 91 centimetar bolje od njegovog dosadašnjeg rekorda.

Član barskog kluba Tempo dosadašnji najbolji rezultat bacio je 1. maja prošle godine na mitingu u Baru.

Kao drugoplasirani u Zagrebu nastup je završio je Anže Durjava iz ŽAK Ljubljana (71.19), dok je treće mjesto pripalo Krešimiru Galiću iz AAK Dioklecijan iz Splita (68,47).

