Panatinaikos i Monako na finalnom turniru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Panatinaikosa i Monaka igraće na finalnom turniru Evrolige.

Panatinaikos je večeras u Atini, u petom meču četvrtfinalne serije, savladao Anadolu Efes 75:67 i sa 3:2 u seriji izborio polufinale.

Junak trijumfa bio je Džedi Osman sa 28 poena.

Istakao se i Kendrik Nan sa 12 poena.

U Efesu najbolji je bio Elajdž Brajant sa 16 poena.

Pred svojim navijačima u majstorici slavio je i Monako protiv Barselone 85:84.

Barselona je imala posljednji napad, ali je šut za tri poena Kevina Pantera u posljednjoj sekeundi završio na obruču.

Monako je do pobjede vodio Majk Džejms sa 20 i Georgios Papajanis sa 17 poena.

U ekipi Barselone najbolji je bio Panter 19 poena.

Monako će u polufinalu igrati protiv Olimpijakosa, dok će rival Panatinaikosa biti Fenerbahče.

