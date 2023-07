Milatović: Fokus na sport, mlade i obrazovanje temelj svakog uređenog društva

Podgorica, (MINA) – Fokus na sport, mlade i obrazovanje važan su temelj svakog uređenog društva, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović je organizovao svečani prijem u Vili Gorica za kadetsku vaterpolo selekciju Crne Gore (U15) koja je osvojila srebrnu medalju na nedavno održanom Evropskom prvenstvu u Podgorici. Navodi se da je Milatović mladim vaterpolistima i stručnom timu uručio poklone i Državno priznanje u formi povelje za postignuti uspjeh. „Čestitam i mislim da je ovo prvi od svih budućih velikih uspjeha koje ćemo zajednički da slavimo. Fokus na sport, fokus na mladost, fokus na obrazovanje su važan temelj svakog normalnog, lijepog, uređenog društva”, kazao je Milatović. On je rekao da je današnjim prijemom htio da sve to stavi u jedan društveni fokus. “Veliko nam je srce kada vidimo ovako lijepu mladost, radujem se svim vašim uspjesima i cijela Crna Gora se raduje tome što ste vi uradili. Sve čestitke na radu, trudu i pregalaštvu i još jače u neke buduće pobjede“ poručio je Milatović. On je kazao da je na državi da u narednom periodu stavi fokus na vaterpolo, poveća ulaganja u taj sport i izgradi infrastrukturu potrebnu za njegov razvoj, ne samo na jugu i u Podgorici, već i u ostatku zemlje. Prema njegovim riječima, rezultati koje crnogorski sportisti postižu najbolji su pokazatelj da takva ulaganja neophodna u narednom periodu.

