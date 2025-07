Đinović i Gojković na pripremama na Žabljaku

Podgorica, (MINA) – Bokserski reprezentativci Crne Gore Bojana Gojković i Tomislav Đinović danas su na Žabljaku počeli pripreme za Svjetsko prvenstvo, koje će od 4. do 14. septembra biti održano u Liverpulu, saopšto je iz Bokserskog saveza.

Selektor Nikola Ružić kazao je da na Žabljaku imaju izvanredne uslove za rad – od vrhunskog sportskog centra sa vrhunskom opremom i profesionalnim ringovima, smještaja, pješačke i rekreativne zone u prirodi, izvrsne logističke podrške do izolacije u planinskom ambijentu.

“Na Žabljaku ćemo boraviti 20 dana i obaviti prvu fazu priprema za Svjetsko prvenstvo. Imamo odlične uslove za rad, zahvaljujući predsjedniku Aleksandru Klemenku, koji je prije par godina obezbijedio Sportskom centru na Žabljaku najsavremeniju boksersku opremu”, rekao je Ružić.

On je istakao da izvanredni uslovi – fizički, logistički i mentalni značajno podižu šanse da Bojana i Tomislav budu maksimalno spremni i u vrhunskoj formi za Svjetsko prvenstvo.

“Nakon završetka rada na Žabljaku očekuje nas druga faza u Sankt Petersburgu, zatim jedan kontrolni turnir, pa završne pripreme za Liverpul”, rekao je selektor Nikola Ružić.

