Osnažiti učesnike u sportu da prijavljuju slučajeve zlostavljanja i diskriminacije

Podgorica, (MINA) – Cilj projekta Sport bez prepreka je da osnaži sportiste i sve učesnike u sportu da prijavljuju i adekvatno adresiraju slučajeve zlostavljanja, diskriminacije i uznemiravanja, saopšteno je na seminaru nevladine organizacije Centar za afirmaciju sporta i mladih (CAMS).

Događaj pod nazivom Siguran sport za sve: Izazovi i mogućnosti u implementaciji bezbjednosnih praksi u crnogorskom sportu, okupio je brojne predstavnike nacionalnih sportskih saveza, a svačano su ga proglasili otvorenim predsjednici Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) Dušan Simonović i Paraolimpijskog komiteta Igor Tomić.

Govoreći na panelu, pod nazivom Šta je safeguarding u sportu – i zašto je važan?, zamjenica generalnog sekretara COK-a Maja Peković istakla je da je razbijanje tišine početak promjene.

“Na putu ka stvaranju sigurnog sporta treba se oslanjati na iskustva razvijenijih zemalja, ali da naš sistem mora biti prilagođen crnogorskom kontekstu”, kazala je Peković.

Koordinator za razvoj adolescenata u UNICEF Montenegro Nikola Vulić je, obraćajući se predstavnicima nacionalnih sportskih saveza, naglasio da safeguarding nije prijetnja, već mehanizam zaštite svih, uključujući i same sportske saveze.

“Sport je jedan od najboljih vektora kroz koji djeca mogu da nauče da se izbore sa izazovima – na zdrav način”, rekao je Vulić.

Koordinatorka u Centru za ženska prava Ana Jaredić je, govoreći na panelu Koji su izazovi i mogućnosti implementacije safeguarding-a u Crnoj Gori,

istakla je da se stavovi mijenjaju sporo i da zato prvi korak mora biti usvajanje jasnih pravila.

Ona je istakla da je zabrinuta zbog “slučaja u Beranama”, navodeći da je reakcija oštećene porodice ohrabrujuća i da je ćutanje uvijek najgora poruka.

Generalni sekretar Paraolimpijskog komiteta Miloš Ranitović je istakao da se mora obezbijediti pristupačnost u svakom smislu – fizičkom, institucionalnom i digitalnom.

“Digitalni sadržaji, na primjer, moraju biti dostupni i osobama sa oštećenim vidom”, rekao je Ranitnović.

Prema riječima predsjednice Gimnastičkog saveza Vesne Radonić, zaštita djece mora biti prioritet, ali da se ne smiju zanemariti ni drugi učesnici u sportskom sistemu.

“Najvažnija je zaštita djece, ali moramo zaštititi i trenere, administratore i sve aktere u sistemu sporta.

Ona je poručila trenerima da zaborave kako je bilo ranije, da se vremena mijenjaju i da se moraju mijenjati i trenerske metodologije i pristupi.

Nakon panela, održana je i radionica za predstavnike sportskih saveza, koju su vodili Maja Peković i Miloš Ranitović, sa ciljem da se učesnicima približe osnovni principi politike zaštite i uloga službenika za zaštitu u sportskim strukturama

U zaključcima, nakon panela, navodi se da je obavezno usvajanje politika zaštite i imenovanje službenika za zaštitu na nivou svih nacionalnih sportskih saveza, kao zakonska obaveza u budućem Zakonu o sportu.

Zaključak je i da je neophodno formiranje posebnog odjeljenja za zaštitu u sportu pri Ministarstvu sporta i mladih, kao i prisustvo službenika za zaštitu (safeguarding officer) na svakom takmičenju.

Crnogorski olimpijski komitet je najavio izradu e-platforme za edukaciju i sertifikaciju tih službenika.

CAMS je najavio formiranje radne grupe sa predstavnicima relevantnih institucija, koja će do kraja projekta formulisati preporuke za usvajanje politika zaštite na nivou nacionalnih sportskih saveza.

Projekat Sport bez prepreka implementira se uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji implementiraju Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM), a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

