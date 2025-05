Oparnica i Kozmu pobjednici Podgorica opena

Podgorica, (MINA) – Prvi nosilac Aleksa Oparnica iz Srbije i Rumunka Sara Kozmu pobjednici su Podgorica opena, drugog ITF turnira do 18 godina.

Oparnica je u muškom finalu bio ubjedljiv protiv Džo-Džordža Gnjidića iz Hrvatske 2:0 (6:2 i 6:1):

Kozma je do trofeja u ženskom dijelu turnira došla pobjedom protiv sunarodnice Andree Olariu 2:0 (6:4 i 6:1).

Pehar u muškom dublu osvojili su crnogorski teniser Jovan Tomović i Hrvat Franjo Sučić, koji su u finalu u tri seta bili bolji od Britanca Enri Besta i Njemca Maksa Gesingera 2:1 (7:6, 6:7 i 10:6).

U ženskom dublu slavile su Francuskinja Jelena Lebau i Rumunka Olariu, koje su savladale Poljakinju Malgorzatu Bajorek i Britanku Sofiu Tatu 2:1 (7:6, 2:6 i 7:5).

Turnir je odigran u organizaciji Teniskog saveza i Teniskog saveza Eminent.

