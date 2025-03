Omladinska selekcija izborila plasman na EP

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore plasirala se na Evropsko prvenstvo.

Crnogorski fudbaleri pobijedili su danas u Tbilisiju, u trećem kolu turnira elitne runde kvalifikacija, selekciju Gruzije 3:1 i kao prvoplasirani izborili plasman na šampionat.

To je prva crnogorska fudbalska selekcija koja je izborila nastup na Evropskom prvenstvu.

Gruzija je, u meču odluke, povela golom Sabe Gegučadzea u sedmom minutu.

Imala je priliku i da prednost učini ubjedljivijom, Vahtang Salia je u 24. minutu pogodio prečku, dok je u 30. lopta završila na stativi.

Zicer je u 26. minutu imao Saba Samušija, ali je crnogorski golman Ognjen Milović bio siguran.

Izjednačio je Marko Perović u 39. minutu, a to je bio i rezultat prvog poluvremena.

Perović je krunisao akciju Andreja Camaja i Marka Tadića i asistenciju Andriju Bulatovića pretvorio u pogodak.

Preokret izabranicima selektora Nenada Vukčevića donio je Camaj, efektnim pogotkom u 58. minutu.

U 88. minutu pobjedu je potvrdio Andrej Kostić, koji je precizno šutirao glavom nakon centaršuta Perovića.

Crna Gora je turnir završial sa dva trijumfa i remijem.

Slavila je i protiv Poljske 1:0, dok je remizirala sa Slovačkom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS