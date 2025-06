Omladincu Otvoreni Kup Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Karatisti Omladinca pobjednici su Otvorenog Kupa Crne Gore u Podgorici.

Omladinac je do trofeja došao sa 19 zlatnih, osam srebrnih i četiri bronzane medalje.

Kao drugoplasirani završio je Bar sa 18 zlatnih, 12 srebrnih i 19 bronzanih medalja.

Pobjedničko postolje kompletirao je Ulcinj sa šest zlatnih, deset srebrnih i 13 bronzanih odličja.

Na četvrtom mjestu je pljevaljski klub Potoci (6z,10s i 1b), peta je Iskra (6,3,5), a šesta Mladost (5,3,8).

U revijalnom dijelu, podgoričkoj publici predstavile su se mješovite reprezentacije Njemačke i Crne Gore.

Otvoreni Kup Crne Gore okupio je u Bemaks areni 503 takmičara iz 40 klubova i šest država.

