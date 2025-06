Omladinci počeli završnu fazu priprema za Evropsko prvenstvo

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore doputovala je u Bukurešt gdje će od 13. juna odigrati mečeve finalnog turnira Evropskog prvenstva (EP).

Selekcija koju predvodi Nenad Vukčević večeras je odradila prvi trening u glavnom gradu Rumunije, na terenu trening kampa Buftea.

Crna Gora će na EP igrati u grupi A sa Danskom, Španijom i Rumunijom, sa kojom će i početi nastup 13. juna.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS