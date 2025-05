Olimpijakos na finalnom turniru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Olimpijakosa plasirali su se na finalni turnir Evrolige.

Olimpijakos je večeras u Madridu, u četvrtom meču četvrtfinala, savladao Real 86:84 i 3:1 u seriji izborili plasman na fajnl-for.

Real je imao napad za pobjedu, Alberto Abalde šutirao je za tri poena, ali nije bio precizan.

Junak trijumfa bio je Evan Furnije sa 23 poena.

U ekipi Reala najbolji je bio Mario Hezonja sa 21 poenom.

Olimpijakos će u polufinalu završnog turmnira igrati sa boljim iz serije Monaka i Barselone.

Plasman na finalni turnir izborio je i Fenerbahče, koji je eliminisao Pariz.

