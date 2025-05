Oklahoma u finalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Oklahome prvi su finalisti NBA lige.

Oklahoma je u Pejkom centru, u petom meču finala Zapadne konferencije, pobijedio Minesotu 124:94 i 4:1 u seriji izborio veliko finale.

Biće to Oklahomi prvo veliko finale nakon 13 godina i poraza od majamkija u borbi za trofej.

Kanađanin Šej Gildžes-Aleksander bio je najefikasniji u pobjedničkom timu sa 32 poena, Holmgren je dodao 22, a Džejlen Vilijams 19.

U ekipi Minesote najbolji je bio Džulijus Rendl sa 24 poena.

Rival Oklahome u finalu biće bolji iz duela Indijane i Njujorka.

Nakon četiri odigrana meča Indijana vodi 3:1.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS