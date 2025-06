Oklahoma na korak od trofeja

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Oklahome pobijedili su Indijanu 120:109 i poveli 3:2 u velikom finalu NBA lige.

Oklahoma je, nakon dva vođstva Indijane, prvi put povela i došla na korak od trofeja.

Ključ trijumfa Oklahome u petom meču je mnogo bolje odigrano prvo poluvrijeme, koje su dobili sa 14 poena prednosti.

Domaći sastav do pobjede vodili su Vilijams sa 40 i Šej Gildžes-Aleksander sa 31 poenom.

U ekipi Indijane najefikasniji je bio Paskal Siakam sa 28 poena.

U finalu igra se na četiri pobjede.

Šesti meč na programu je u noći između četvrtka i petka u Indijanapolisu, u dva sata i 30 minuta nakon ponoći.

