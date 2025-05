Oklahoma eliminisala Denver

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Oklahome plasirali su se u finale Zapadne konferencije NBA lige.

Oklahoma je u odlučujućem, sedmom meču, polufinalne serije savladala Denver 125:93 i sa 4:3 u seriji nakon devet godina izborila konferencijsko finale.

Početak meča nije naslućivao takav ishod, jer je Denver četiri i po minuta prije kraja prve četvrtine imao dvocifrenu prednost (21:10).

Kraj prve i početak druge četvtine donio je veliki povratak domaćina, koji je serijom od 13:0 došao do preokreta i vođstva od 29:26.

Oklahoma je minut prije kraja druge četvrtine prvi put stekla dvocifrenu prednost, koja je na polovini meča iznosila 14 poena (60:46).

Sve dileme oko pobjednika riješene su u uvodnim trenucima treće četvtine, kada je domaćin serijom od devet poena i došao do razlike od 23 poena (69:46).

U pobjedničkom sastavu najbolji je bio Šej Gildžs-Aleksander sa 35 poena.

Istakao se i Džejlin Vilijams sa 24 poena.

U ekipi Denvera, Nikola Jokić je zabilježio 20, dok je poen manje ubacio Kristijan Braun.

Oklahoma će za veliko finale igrati protiv Minesote.

Prva utakmica igra se u noći između utorka i srijede u Oklahomi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS