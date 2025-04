Ojdanić: Borba za čist sport, bez dopinga

Podgorica, (MINA) – Misija Komisije za antidoping je da zaštiti sportiste, njihovo zdravlje, karijeru i snove, kazala je direktorica Nela Ojdanić.

Ona je na seminaru o antidopingu, koji je održan u okviru projekta Zajedno kroz sport – Inkluzija i OSI, kazala da je edukacija ključ svega i da prava informacija, u datom trenutku, može da promijeni sve.

“Borba crnogorskih sportista sa invaliditetom inspiracija je svima, ali je jednako bitna i borba za čist sport, bez dopinga, u kojem pobjeđuje samo poštenje, trud i srce. Pozivam sve da se borimo za ćist i pošten sport, koji donosi divljenje i izaziva aplauz”, rekla je Ojdanić.

Doktori Stefan Mikić i Dženan Kajević predstavili su na seminaru osnove dopinga, a prisutne sportiste upoznali su sa zabranjenim supstancama, koje su na listi zabranjenih sredstava.

Govorili su i supstancama koje su stalno zabranjene, bilo je riječi i o onima koje su nedozvoljene samo tokom takmičenja ili samo u određenim situacijama.

Upoznali su sportiste i kako da reaguju kada se od njih traži uzorak za doping kontrolu, ali i sa obavezama koje imaju prema Komisiji za antidoping.

Saopšteno je da neznanje nije opravdanje i da to ne abolira sportistu od korišćenja nedozvoljenih sredstava.

Mikić i Kajević pojasnili su da postoji svjesni i nesvjesni doping, kao i da sportista ima obavezu da komisiju upozna sa listom ljekova koje koristi.

Udruženje paraplegičara Podgorica u partnerstvu sa Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore realizuje projekat Zajedno kroz sport – Inkluzija i OSI, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva sporta i mladih za 2024. godinu.

“Cilj projekta je unapređenje položaja lica sa invaliditetom u oblasti sporta u Crnoj Gori i ostvarivanje njihove punopravne inkluzije u društvene tokove kroz sportske aktivnosti, a sve u cilju doprinosa većem poštovanju prava i smanjenju diskriminacije u oblasti pristupačnosti javnih objekata u oblasti sporta”, kazao je generalni sekretar Udruženja paraplegičara Podgorica Dejan Bašanović.

Prema njegovim riječima, kao jedna od aktivnosti na realizaciji projekta je održavanje jednodnevnog treninga, za sportiste i trenere uključene u aktivnosti Paraolimijskog komiteta na temu Zdravstvena zaštita sportista, pravilno i redovno utvrđivanje zdravstvenog stanja i negativne pojave u sportu – antidoping”.

“Glavni cilj treninga je upoznavanje sportista i trenera sa izazovima koji se javljaju na polju zdravstvene zaštite tokom bavljenja sportom, kao i na uticaj negativnih pojava u sportu kao što je doping”, rekao je Bašanović.

Učesnike seminara pozdravio je predstavnik Ministarstva sporta i mladih Boris Ivanović, predsjendik Hrvatsko paraolimpijskog odbora Ratko Kovačić i generalni sekretar Paraolimpijskog komiteta Miloš Ranitović.

