Odbojkaškom savezu 100 hiljada EUR za učešće na EP

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore dala je saglasnost da se Odbojkaškom savezu iz tekuće budžetske rezerve isplati 100 hiljada EUR, kao podrška za učešće muške odbojkaške reprezentacije na Evropskom prvenstvu (EP).

Šampionat Evrope biće odigran od 28. avgusta do 16. septembra iduće godine u Italiji, Sjevernoj Makedoniji, Bugarskoj i Izraelu.

Crnogorski odbojkaši igraće u grupi C protiv selekcija Poljske, Holandije, Sjeverne Makedonije, Češke i Danske u Skoplju.

Crna Gora će treći put uzastopno nastupiti na EP, nakon što su izabranici Ivana Joksimovića u kvalifikacijama bili jedna od pet najboljih drugoplasiranih selekcija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS