Odbojkašima peto mjesto

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska odbojkaška reprezentacija Crne Gore kao petoplasirana završila je nastup na Balkanskom prvenstvu.

Crnogorski odbojkaši u posljednjem meču turnira savladali su Sjevernu Makedoniju 3:1 (25:17, 20:25, 25:19 i 25:22).

Slavili su i protiv Bugarske, Grčke, Bosne i Hercegovine, kao i protiv Sjeverne Makedonije, dok su jedini poraz pretrpjeli od selekcije Srbije.

