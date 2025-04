Odbojkašice u Mariboru za plasman na EP

Podgorica, (MINA) – Selektor ženske pionirske reprezentacije Petar Koković objavio je konačan spisak odbojkašica koje će učestvovati na turniru druge runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Turnir će od petka do nedjelje biti odigran u Mariboru.

Na spisku su: tehničarke – Nađa Peković (Budućnost Volley) i Maša Moračanin (Budva),

Primačice servisa: Elena Jovanović (Budućnost Volley), Jelena Ćorović (Gimnazijalac), Mia Pođanin (Net) i Jana Mrdak (Budva)

Korektorke – Klara Đukić (Budućnost Volley), Jelena Glušac (Albatros) i Đina Lekić (Budva)

Srednje blokerke – Sofija Duletić, Bojana Krasnići (obje iz Budva) i Minja Mišević (Galeb) i

Libera – Sara Striković (Galeb) i Andrijana Moračanin (Jedinstvo)

Crnogorske odbojkašice kvalifikacije u grupi A otvoriće sjutra u 15 sati utakmicom protiv Slovačke.

Dan kasnije, u istom terminu, sastaće se sa reprezentacijom Rumunije, dok će u posljednjem kolu odmjeriti snage sa Slovenijom, u nedjelju u 17 sati i 30 minuta.

Plasman na završni turnir Evropskog prvenstva za odbojkašice do 16 godina, koje će od 2. do 13. jula biti odigran u Tirani i Prištini, obezbijediće po dvije prvoplasirane ekipe iz svake od pet kvalifikacionih grupa, kao i najbolja trećeplasirana selekcija.

Na šampionatu će učestvovati ukupno 16 najboljih reprezentacija Starog kontinenta.

“Putujemo za Sloveniju motivisani da pokažemo šta znamo i možemo. Tamo nas očekuju tri veoma teške utakmice. Prva je protiv reprezentacije Slovačke i naše misli su trenutno usmjerene samo ka toj utakmici. Želimo da ponovimo borbenost, disciplinu i odnos na terenu sa prošlih kvalifikacija, jer upravo to donosi rezultat. Ne bojimo se nikoga i želimo sa svima da igramo”, kazao je selektor Koković.

Stručni štab reprezentacije selektora Petra Kokovića čine treneri Nikola Radomirović i Andrea Laković, kondicioni trener Jovan Ristić i statističar Ognjen Marković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS