Odbojkaši poraženi od Finske

Podgorica, (MINA) – Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore poražena je od Finske 3:0 (25:18, 25:10 i 25:23), u posljednjem meču podgoričkog turnira CEV Zlatne lige.

Crnogorski odbojkaši, nakon četiri kola CEV Zlatne evropske lige, ostali su bez pobjede, sa samo jednim osvojenim bodom.

Finska je potvrdila sav kvalitet i činjenicu da je jedan od glavnih favorita za prvo mjesto i samu završnicu takmičenja u Brnu.

Do četvrtog trijumfa i maksimalnog učinka nakon dva odigrana turnira došla je nakon 74 minuta igre.

Jedini dvocifreni u crnogorskom timu bio je kapiten Đorđe Jovović, sa deset poena, dok je jedan manje sakupio Nemanja Peruničić.

Finsku su do pobjede vodili Noa Martila i Luka Martila sa po 12 poena.

Crnogorski tim čeka put za Strumicu, gdje će učestvovati na završnom turniru CEV Zlatne evropske lige, na kojem će za rivala, osim selekcije domaćina (22. juna), imati i tim Izraela (21. juna).

U posljednjim utakmicama tražiće prvu pobjedu u borbi za opstanak u Zlatnoj ligi.

Završni turnir, na kom će uz domaćina Češku u Brnu igrati tri najbolje selekcije sa zajedničke tabele, na programu je 5. i 6. jula.

