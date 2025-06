Odbojkaši poraženi od Češke

Podgorica, (MINA) – Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore nije uspjela da ostvari prvu pobjedu u CEV Zlatnoj evropskoj ligi, pošto je u prvom meču podgoričkog turnira poražena od Češke 3:0 (25:23, 25:22 i 25:14).

Tim sa kojim su crnogorski odbojkaši igrali na sva tri Evropska prvenstva i u aktuelnim kvalifikacijama za EuroVolej, pokazao je visok kvalitet i opravdao ulogu favorita.

Do pobjede, treće u dosadašnjem dijelu takmičenja, došao je nakon sat i 20 minuta igre.

U timu Crne Gore, Đorđe Jovović bio je jedini dvocifreni sa deset poena.

Dobar meč odigrao je i mladi Vasilije Milenković sa devet poena, dok je sedam osvojio Benjamin Hadžisalihović.

Kod Češke istakao se Marek František Peri sa 13 poena.

Crna Gora će u nedjelju u 19 sati igrati sa Finskom.

Češka i Finska igraće na predstojećem Svjetskom prvenstvu na Filipinima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS