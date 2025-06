Odbojkaši ispali iz Zlatne lige

Podgorica, (MINA) – Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore sa svih šest poraza završila je debitantski nastup u CEV Zlatnoj evropskoj ligi.

Mladi tim Ivice Jevtića, čiji je najstariji član na posljednja dva turnira imao 25 godina, izgubio je u posljednjoj utakmici na turniru u Strumici, od domaćina, Sjeverne Makedonije 3:0 (25:20, 25:21, 25:13) i na taj način kao posljednji završio učešće u elitnom rangu CEV takmičenja.

Od početka meča u sportskoj dvorani Park u Strumici bilo je jasno da je u pitanju praktično nokaut meč, baš kao i u Skoplju, u grupi Evropskog prvenstva 2023. godine.

Pad u završnicama setova koštao je crnogorski tim opstanka u Zlatnoj ligi, za šta mu je bila potrebna pobjeda.

Korektor Jovović bio je najefikasniji sa 14 poena, a dvocifren uz njega bio je još Peruničić sa 11 poena.

Crnogorska reprezentacija nije uspjela da ostvari nijednu pobjedu u šest utakmica i kao posljednja završava učešće u CEV Zlatnoj ligi. Bod je osvojila u utakmici sa Letonijom.

Nakon šest kola neporaženi Izrael, Grčka i Finska, sa po pet pobjeda, uz Češku koja je kao domaćin imala polovičan skor, igraće na završnom turniru Zlatne lige, u Brnu, 5. i 6. jula.

