Novi poraz omladinaca od Luksemburga

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Petanžu, u prijateljsksom meču, od Luksemburga 4:1.

Domaćin je prije dva dana dobio i prvi međusobni duel 2:1.

Luksemburg su do drugog trijumfa vodili Malik Pinjeiro u 18, Flavio Hodža u 38 i 87. i Helver Tavareš u 56. minutu.

Jedini pogodak za Luksemburg postigao je Andrej Camaj iz jedanaesterca u 82. minutu.

Prethodno je u šesnaestercu Luksembugra oboren Lazar Zlatičanin.

Selektor Nenad Vukčević kazao je da je crnogorska selekcija odigrala bolje nego u prvom meču i da je rezultat možda i previsok.

“Luksemburg je iskoristio šanse koje je stvorio, dok mi naše nijesmo. Bilo je vidljivo i da je Luksemburg mnogo bolji u segmentu fizičke spreme, to je i napravilo razliku u ovim utakmicama. Sa druge strane, u ovom dvomeču falilo nam je 7-8 standardnih igrača, tako da sam siguran da će njihovim povratkom u tim igra biti na mnogo višem nivou”, kazao je Vukčević.

