Novi poraz Mornar Barskog zlata

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u Baru od Dubaija 83:71, u 27. kolu Admiralbet ABA lige.

To je 25. poraz barskog tima u regionalnom takmičenju ove sezone.

Mornar je do sredine druge četvrtine bio ravnopravan rival, a u 13. minutu vodio je 28:24.

Dubai je serijom 11:0, sa kraja druge i početkom treće četvrtine, stekao prednost od 15 poena (50:35).

U nekoliko navrata imali su i 20 poena prednosti.

U barskom timu najbolji je bio Donald Pember sa 20, Lovro Runjić je ubacio 15, a Lovro Buljević 13 poena.

Za tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata po 14 koševa ubacili su Danilo Anđušić i Klemen Prepelič.

