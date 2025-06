Novi poraz košarkašica

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Brnu od Portugala 63:49, u utakmici trećeg kola C grupe Eurobasketa.

To je treći poraz crnogorskih košarkašica, nakon što su u prva dva kola izgubile od Češke 89:44 i Belgije 87:53.

U duelu sa debitantom na šampionatima Evrope bile su u igri samo u prvom poluvremenu.

Pitanje pobjednika odlučen je u trećoj četvrtini, u kojoj je Portugal stigao i do maksimalnih 18 poena prednosti.

Taj duel ujedno je bio i posljednji za nacionalni tim za kapitenku Milicu Jovanović, Jovanu Pašić i Jelenu Vučetić, koja završava karijeru.

Jovanović je jedina u crnogorskom timu imala dvocifren učinak sa 13 koševa.

