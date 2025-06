Novi poraz crnogorskih vaterpolista

Podgorica, (MINA) – Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je u Zagrebu od Sjedinjenih Američkih Država (SAD) 16:10 (5:5, 4:1, 3:3 i 4:1), u trećem kolu A grupe Svjetskog prvenstva za igrače do 20 godina u Zagrebu.

Crnogorski vaterpolisti upisali su treći poraz i sa četvrte pozicije igraće u nokaut fazi.

Rival za plasman u četvrtfinale biće im pobjednik meča između Australije i Kine.

U duelu sa američkom selekcijom, presudila je bolja igra rivala u drugoj i posljednjoj četvrtini.

Serijom 3:0 u drugom periodu, selekcija SAD došla je do 9:6, Crna Gora je smanjila na 9:8, da bi rival novim nizom od 3:0 stekao četiri gola prednosti (12:8).

U posljednjem periodu dominacija američkog tima, koji je postigao prva četiri pogotka i riješio pitanje pobjednika.

Po dva gola za Crnu Goru postigli su Ivan Marković i Tim Perov, a po jedan Danilo Dragović, Milan Nikaljević, Danilo Stupar, Nikola Petrović, Nebojša Petrović i Draško Samardžić.

U američkom timu četiri gola upisao je Vilijam Šnajder, a tri Rajder Dod.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS