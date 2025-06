Novi poraz crnogorskih odbojkašica

Podgorica, (MINA) – Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Ukrajine 3:1 (25:20, 21:25, 25:18 i 25:12), u trećem kolu podgoričkog turnira CEV Zlatne lige.

To je drugi poraz crnogorskih odbojkašica, nakon što su u petak, u debiju u tom takmičenju, izgubile od Španije 3:0 (25:20, 25:16 i 25:17).

Ukrajina je do drugog trijumfa u dvorani Verde došla nakon sat i 46 minuta.

Mečeve dugog vikenda Zlatne lige, crnogorske odbojkašice igraće u Slovačkoj – sa Azerbejdžanom 7. juna i dan kasnije sa domaćinom.

Ligaški dio takmičenja zaključiće turnirom u Mađarskoj, gdje će igrati protiv domaće selekcije 13. juna i Portugala 14. juna.

Finalni turnir Zlatne lige biće odigran u Angelholmu, a uz domaćina, selekciju Švedske, na završnicu će se plasirati još tri najbolje reprezentacije sa jedinstvene tabele.

Završni turnir zakazan je za period od 27. do 29. juna.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS