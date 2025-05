Novi odbranio titulu prvaka Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Stonoteniseri hercegnovskog kluba Novi odbranili su titulu prvaka Crne Gore.

Novi je danas na Cetinju, u revanš meču finala

plej-ofa Super Bemaks lige, savladao gradskog rivala, ekipu Boke, 4:0 i osvojio sedmi trofej državnog prvaka.

Maksimalnim rezultatom dobio je i jučerašnji prvi meč.

Krajnji rezultat je ubjedljiv, ali je bilo dosta neizvjesnih meceva.

U prvoj partiji juniorski reprezentativac Boke Stefan Radonjić je osvojio samo set protiv veterana iz reprezentacije Srbije Marka Jevtovića (3:1).

Drugi poen braniocu trofeja donio je Filip Radović pobjedom protiv Nikole Marinkovića 3:1.

U trećoj partiji, u duelu nekadašnjih članova Budućnosti, slavio je Filip Radulović protiv Borisa Đukanovića 3:0.

Tacku na finalnu seriju doigravanja stavili su Radović i Jevtovic pobjedom protiv dubla Boke Marinković- Radonjić 3:1.

U duelu za trece mjesto ekipa Igala (Luka Bakić, Milos Rahović i Bojan Cubović) pobijedila je tim Budima (Ivor Katić, Darko Đukić, Nikola Dobrašinović i Dragan Tomović) poslije velike borbe 4:3.

Pehare i medalje najboljim ekipama uručio je

predsjednik Stonoteniskog saveza Crne Gore Željan Šoć.

Super liga seniorki pripala je Novome (Monika Molnar, Simona Perović i Saša Vuletić), iako je u pretposljednjem kolu pretrpio poraz od Budima (Anastasija Vujović, Ivona Petrić, Kalina Božović) 4:3.

Kao trećeplasirana završila je ekipa Budućnosti za koju su igrale Neda Milačić- Bogdanović, Kristina Šebek, Ksenija Vračar i Anja Radulović.

