Norisu VN Monaka

Podgorica, (MINA) – Vozač Meklarena Lando Noris pobjednik je Velike nagrade Monaka, osme trke ovogodišnjeg šampionata Formule 1.

Britanac je do druge pobjede ove sezone, ukupno šeste u karijeri, došao u vremenu sat, 40 minuta, 33 sekunde i 84,3 stotinke.

On je britanskom timu donio 16. trijumf na toj legendarnoj stazi, ali i prvi nakon 2008. godine.

Drugo mjesto zauzeo je Šarl Lekler iz Ferarija, dok je treći kroz cilj prošao Oskar Pjastri.

Kao četvrtoplasirani završio je Maks Ferstapen, peti je bio Luis Hamilton iz Ferarija, dok je šesto mjesto zauzeo Isak Hadžar iz Rejsing Bulsa.

Bodove su osvojili i Esteban Okon (Has), Lijam Loson (Rejsing Buls), kao i vozači Vilijamsa Aleksander Albon i Karlos Sainc.

Pjastri u generalnom plasmanu vodi sa 161 bodom i ima tri više od Norisa.

Ferstapen je treći sa 136 bodova.

Šampionat će biti nastavljen sljedeće sedmice trkom za Veliku nagradu Španije u Barseloni.

