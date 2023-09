Njemačka u finalu Mundobasketa protiv Srbije

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Njemačke igraće u finalu Svjetskog prvenstva protiv Srbije.

Njemačka je danas, u polufinalnom meču, savladala selekciju Sjedinjenih Američkih Država 113:111 (33:31, 26:29, 35:24 i 19:27).

Najefikasniji kod Njemaca bio je Andreas Obst sa 24 poena, Franc Vagner je dodao 22, a istakao se i Danijel Teis sa 21 poenom.

U američkoj selekciji najefikasniji je bio Entoni Edvards sa 23 poena, Ostin Rivs je upisao 21, dok su dvocifreni bili i Mikal Bridžis sa 17 i Džalen Branson sa 15 koševa.

Srbija je ranije danas obezbijedila plasman u finale, nakon što su savladali Kanadu 95:86 (23:15, 29:24, 23:24 i 20:23).

Srpsku reprezentaciju do pobjede je predvodio Bogdan Bogdanović sa 23 poena, a istakli su se i Nikola Milutinov i Ognjen Dobrić sa po 16 koševa.

Kod Kanađana najefikasniji je bio RJ Benet sa 23 poena.

Finale će biti odigrano u nedjelju.

Srbija je posljednji put u finalu Svjetskog prvenstva igrala 2014. godine u Španiji, a tada je u meču za zlato poražena od selekcije Sjedinjenih Američkih Država.

Crna Gora je nastup na Mundobasketu završila na 11. mjestu.

