Nikšićani zlatnim golom do bronzane medalje

Porto, (MINA) – Golbal klub Nikšić drugi put uzastopno sa bronzanom medaljom završio je nastup na završnom turniru Lige evropskih šampiona u portugalskom Matozinjošu.

Nikšićki golbalisti savladali su danas u meču za treće mjesto i bronzano odličje ekipu Krakova zlatnim golom 10:9.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 9:9.

Odlučujući pogodak, u prvom napadu produžetka, posigao je Nikola Nikolić.

On je sa devet pogodaka obilježio utakmicu, u kojoj je uspio da nadvisi Poljaka Červinskog, u borbi za titulu najboljeg strijelca finalnog turnira.

U crnogorskom timu u strijelce upisao se i Marko Nikolić.

To je treće odličje nikšićkim golbalistima u Ligi šampiona, nakon srebra u Roštoku 2022. i bronze prošle godine u belgijskom Blakenbergu.

Ekipa trenera Nikole Čurovića nastup je završila sa šest pobjeda i porazom i prava je šteta što nije bila akter posljednjeg meča na turniru, jer je po prikazanom to i zaslužila.

U meču sa puno preokreta, poljski sastav je poveo na startu 2:0, nakon čega je uslijedila serija crnogorskog predstavnika za vođstvo od 4:2.

Sa šest vezanih pogodaka Krakov je sredinom drugog poluvremena došao do vođstva od 8:4 i činilo se riješio pitanje pobjednika.

Vodio je i 9:7, ali je Nikšić uspio da se vrati i izbori produžetak.

Trener Nikola Čurović kazao je da na kraju takmičenja mora biti zadovoljan trećim mjestom, iako smatra da su igrom zaslužili i više.

“Dobro smo startovali, pobijedili četiri meča i kao prvi izborili četvrtfinale, u kojem smo rutinski pobijedili litvanskog prvaka. Poslije tog meča glavama smo već bili u finalu, jer nas je u polufinalnom meču čekao Brisel, kojeg smo rutinski pobijedili u grupi. To nas je možda i koštalo finala”, rekao je Čurović.

On nije želio da komentariše sudijske greške u tom meču, navodeći da smatra da su sigurno uticale na konačan ishod.

“Bilo je dosta nervoze, nijesmo uspjeli da se snađemo u toj atmosferi. Ostaje gorak ukus. U meču za treće mjesto uspjeli smo da se podignemo i pobijedimo prvaka Poljske, koji je ujedno i reprezentcaija te države. To će nam biti i motiv više da nastavimo sa radom i pripremimo se za Evropsko prvenstvo u Finskoj, krajem septembra”, rekao je Čurović.

Nikšićki golbalisti plasman u četvrtfinale izborili su kao prvoplasirani sa maksimalnim učinkom.

Savladali su Porto 5:4, Brisel 15:10, finski Old pauer 11:10 i tursku ekipu Nilufer Beledijesi 9:6.

U četvrtfinalu bili su ubjedljivi protiv litvanskog Lajonsa (11:1), koji je pod imenom Šaltinis prošle godine bio klupski prvak Evrope.

Loše izdanje protiv Brisela koštalo ih je finala (10:5), a poraz i način na koji su ostali bez borbe za trofej, ostavio je traga da u meču za medalju ne pruže još više.

Nikšić je u Matozinjošu četvrti put bio učesnik finalnog turnira Lige šampiona – 2022. u Roštoku, u debitantskom nastupu, igrao je finale, godinu kasnije bio je osmi u Viljnusu, dok je prošle godine završio kao trećeplasirani u belgijskom Blakenbergu.

Nikšićki tim je nastupio u sastavu Goran Macanović, Marko i Nikola Nikolić, Miloš Ranitović, Matej Ledinek i Velizar Obradović, a predvodio ih je trener Nikola Čurović.

U stručnom štabu bili su i Branislav Bulatović i Milo Kastratović.

