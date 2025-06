Nikšić zaustavljen u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Ekipa Nikšića nije uspjela da se plasira u finale završnog turnira golbal Lige šampiona u portugalskom Matozinjošu.

Nikšić je danas u polufinalnom meču poražen od Brisela 10:5 (5:2) i prekinuo seriju od pet pobjeda na turniru.

Nikšićki golbalisti nijesu ponovili izdanje iz četvrtfinala, pa je ekipa koja je u grupi nadigrana i ubjedljivo poražena uspjela da kreira revanš.

U jednom od najslabijih izdanja posljednjih godina potpuno su podbacili u napadu, brojne nesigurnosti u odbrani i nerealizovani penali, omogućili su rivalu da anulira zaostatak sa starta od 2:0 i napravi preokret, a sa pet vezanih golova do polovine meča povede 5:2.

Vodeći na listi stijelaca Nikola Nikolić smanjio je na 5:3, ali su belgijaki golbalisti sa dva vezana gola ispostaviće se riješili pitanje pobjednika.

Polufinalni duel obilježilo je i loše suđenje, brojne greške i propusti sudijskog para, nedostojne takmičenju tog ranga.

U nikšićkom timu svih pet golova postigao je Nikola Nikolić.

Kapiten Marko Nikolić kazao je da je Nikšić odigrao loš meč u polufina.

“Nije naš manir da komentarišemo suđenje, ali svakako da je to uticalo na naš poraz. Odigrali smo lošu utakmicu, najlošiju na turniru. MOramo se fokusirati na meč za treće mjesto i sve uraditi da osvojimo medalju”, kazao je Nikolić.

Ranije danas Nikšić je u četvrtfinalnom meču eliminisao litvanski Lajons prekidom 11:1 (4:1).

Ekipa trenera Nikole Čurovića do polufinala došla je sa maksimalnim učinkom i sve četiri pobjede u grupi.

Nikšić će u meču za treće mjesto, sjutra u 12 sati, igrati sa poraženim iz duela Hanze i Krakova.

