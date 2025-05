Nikšić zaustavljen u polufinalu, Brazilci potvrdili klasu

Helsinki, (MINA) – Golbal klub Nikšić nije uspio da se plasira u finale klupskog prvenstva svijeta u finskom Espu.

Nikšić je danas u polufinalnom meču poražen od brazilske ekipe Instituto Athlon 10:1.

Brazilski tim, sastavljen od nosioca najsjajnijih medalja sa najznačajnijih svjetskih takmičenja, do finala došao je sa maksimalnim učinkom.

Prvi favorit turnira opravdao je tu ulogu, rano je stekao ubjedljivu prednost, koju je do kraja uvećavao do konačnih 10:1.

U nikšićkom timu u polufinalnom duelu nije mnogo funkcionisalo, napad je potpuno stao, dok je odbrana sa nekoliko grešaka omogućila rivalu da stekne prednost na startu i meč odvede u željenom pravcu.

Jedini gol za crnogorskog predstavnika postigao je Nikola Nikolić.

Nikšić je ranije danas u četvrtfinalnom meču pobijedio litvanski Lajons 7:3 i trećim uzastopnim trijumfom izborio polufinale.

Crnogorski predstavnik vodio je tokom cijelog meča, poveo je na startu 2:0, a prednost od dva gola bila je i na poluvremenu (3:1).

Početkom nastavka prednost je uvećao na tri (4:1), a sve dileme riješio je sa tri vezana gola za vođstvo od 7:2.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nikola Nikolić sa šest golova, a u strijelce upisao se još i Matej Ledinek.

Nikolić je kazao da je zadovoljanonim što je njegov tim prikazao na turniru, ali ne i sa onim u polufinalnom duelu.

“Ostao je gorak ukus zbog poraza u polufinalu. Moramo sakupiti energiju i snagu za meč za treće mjesto i pokušati da osvojimo medalju. To je veliki uspjeh za naš klub, za naš grad i državu. Moramo sjutra imati jak fokus, da damo sve od sebe i posljednji atom snage, da odigramo najbolje što možemo”, rekao je mlađi od braće Nikolić.

Rival nikšićkom sastavu u meču za treće mjesto, sjutra u 11 sati, biće brazilski Sesi, kojeg je dobio u grupi 8:7

Za sjutra u 14 sati zakazan je finalni duel, u kojem će se sastati Hanza i Instituto Athlon, ekipe sa maksimalnim učinkom u dosadašnjem dijelu tamičenja.

